Gepubliceerd op | Views: 491 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank heeft in het eerste kwartaal mogelijk weten te profiteren van de onrust op de beurzen. Dat schrijft ING in een vooruitblik op de cijfers die de onlinebroker maandag voorbeurs publiceert.

ING rekent op een nettowinst van 8,8 miljoen euro en totale inkomsten van 40,1 miljoen euro. De bank zegt daarmee iets voor te liggen op de consensus, met name dankzij striktere kostencontrole. ING rekent op 2,4 miljoen transacties.

De verkoop van het belang van BinckBank van 60 procent in Think ETF's kan volgens ING een positief effect hebben. In 2017 lag de boekwaarde van het belang op 1,1 miljoen euro. ING heeft deze transactie niet meegenomen in de cijfers. BinckBank kondigde de verkoop in januari aan.

In maart maakte BinckBank bekend korting te gaan geven aan actieve beleggers. De tarieven worden gunstiger naarmate een belegger meer handelt. Vanaf 1 mei worden de klanten automatisch ingedeeld in een van de drie nieuwe pakketten. Groen is daarbij voor de minst actieve beleggers, zwart voor de actiefste.