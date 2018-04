Sif aan de slag voor Borssele III en IV

Gepubliceerd op | Views: 559

ROERMOND (AFN) - Funderingsspecialist Sif gaat zogeheten monopiles leveren voor de offshore-windparken Borssele III en IV voor de Zeeuwse kust. De opdracht wordt toegekend door Van Oord dat een partner is bij de ontwikkeling van de windparken. Er werden geen concrete financiële details gemeld.

Sif levert alle 77 monopiles voor Borssele III en IV. De parken worden ontwikkeld door een consortium van Shell, Eneco, Van Oord en Mitsubishi en liggen circa 22 kilometer voor de Zeeuwse kust. De productie van de monopiles (68 kiloton) vindt plaats tussen begin juli tot december 2018. De windmolens worden geplaatst in water tot 38 meter diep en krijgen turbines van het Deense Vestas.

Sif had de opdracht al in het orderboek gezet als ,,exclusieve onderhandelingen'' en het is nu een vast contract geworden. Het totale orderboek voor 2018 staat nu op 183 kiloton.