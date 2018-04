Methanolfabriek OCI en CEL praktisch klaar

Gepubliceerd op | Views: 460

AMSTERDAM (AFN) - De methanolfabriek die kunstmestproducent OCI samen met Consolidated Energy Limited (CEL) in de Amerikaanse staat Texas opzet is zo goed als af. OCI kondigde aan dat mechanisch alles is voltooid en dat de Natgasoline-fabriek in Beaumont in het lopende kwartaal wordt opgestart.

De fabriek is goed voor de productie van 5000 ton methanol per dag. OCI verkocht eerder een belang van 50 procent in het project aan CEL. Beide ondernemingen zijn voor de helft eigenaar van het project. Verder kondigde OCI aan dat de tweede methanolproductielijn van BioMCN in Nederland naar verwachting tegen het einde van dit jaar in productie wordt genomen.

Door deze uitbreidingen zal de methanolproductie van OCI eind 2018 rond de 2,8 miljoen ton zijn, praktisch een verdubbeling ten opzichte van het huidige niveau. Daarmee wordt het in Amsterdam genoteerde bedrijf één van de grootste producenten ter wereld.