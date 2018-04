Boete voor topman Barclays

Gepubliceerd op | Views: 178

LONDEN (AFN) - Topman Jes Staley van Barclays heeft van Britse toezichthouders een boete gekregen in een klokkenluiderszaak. Eerder werd al bekend dat hij flink de fout in was gegaan bij de afhandeling van een anonieme klacht van een werknemer. Hij probeerde de identiteit van de briefschrijver te achterhalen, wat in strijd is met de regels die bedoeld zijn om klokkenluiders te beschermen.

Het boetebedrag is niet genoemd. Barclays legde Staley zelf eerder al sancties op. Hij kreeg een forse reprimande en moest een deel van zijn bonus inleveren. Uit onderzoek van de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority komt nu naar voren dat Staley de regels niet willens en wetens heeft overtreden, maar onzorgvuldig handelde. Hij mag dan ook aanblijven als topman van het financiële concern.

De bank gaf in een verklaring aan het volste vertrouwen te hebben in Staley, die al zijn excuses had aangeboden, en droeg hem voor voor herbenoeming bij de aandeelhoudersvergadering in mei.