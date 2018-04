Neways waarschuwt voor afremmende omzetgroei

Gepubliceerd op | Views: 537

SON (AFN) - Neways constateert dat aanhoudende componentenschaarste en moeite bij werving van extra personeel leiden tot afremming van de omzetgroei en druk op de organisatie. Dat meldde de producent van elektronische componenten vrijdag in een tussentijds handelsbericht.

Ondanks het alarm handhaafde Neways de prognose voor 2018. Voor het huidige jaar rekent de onderneming op een hogere netto-omzet en bedrijfsresultaat ten opzichte van 2017. In het eerste kwartaal zag het bedrijf de omzet stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook de orderinstroom kwam hoger uit.

Neways zette een omzet van 122,3 miljoen euro in de boeken. Dat is bijna 14 procent meer dan vorig jaar. De orderinstroom nam met 15,6 procent toe tot 152,6 miljoen euro. Het orderboek kwam uit op 281,8 miljoen euro , een significante toename in vergelijking met de 205,9 miljoen euro per eind maart 2017.