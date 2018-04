Gepubliceerd op | Views: 1.305

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent vrijdag naar verwachting iets lager. Ook de andere Europese beurzen lijken voorzichtig te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Op het Damrak verwerken beleggers de kwartaalberichten van Wessanen, ASMI, Wereldhave en Neways. Ook noteren KPN, Aalberts, Vopak en BAM ex-dividend.

Natuurvoedingsproducent Wessanen behaalde afgelopen kwartaal fors minder winst, maar bleef het goed doen met zijn eigen merken. Het moederbedrijf van onder meer Zonnatura was naar eigen zeggen meer geld kwijt aan promotie en advertenties in vergelijking met een jaar eerder. Daar verwacht het bedrijf de komende maanden de vruchten van te gaan plukken.

Vastgoedbedrijf Wereldhave hield in een handelsbericht vast aan zijn verwachtingen voor het hele jaar. De onderneming rekent daarbij op een direct resultaat in een bandbreedte van 3,30 tot 3,40 euro per aandeel. Volgens Wereldhave gingen in de afgelopen periode de bruto huurinkomsten met 3 procent omlaag. De bezettingsgraad bleef stabiel op 95,5 procent.

Orderintake

Neways boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet en zag de orderintake toenemen. Het bedrijf handhaafde de verwachtingen.

ASM International (ASMI) kwam donderdag nabeurs met resultaten. De toeleverancier aan de chipindustrie boekte in het eerste kwartaal minder omzet. Wel liep het orderboek verder vol. De nettowinst nam echter flink af. Voor het tweede kwartaal verwacht ASMI dat de omzet hoger uitvalt en de winstmarge ook weer wat hoger ligt.

Brill liet weten dat het eerste kwartaal volgens verwachting is verlopen. De wetenschappelijke uitgeverij verstrekte geen concrete cijfers en stelde dat het nog te vroeg in het jaar is om concrete prognoses te geven voor heel 2018. Brill rondde in de eerste drie maanden de onderhandelingen over een uitgebreidere financiering af.

Stap terug

De Europese beurzen sloten donderdag verdeeld. De AEX-index zakte 0,4 procent tot 551,31 punten en de MidKap leverde 0,9 procent in tot 801,65 punten. De beurzen in Parijs en Londen gingen 0,2 procent omhoog, terwijl Frankfurt 0,2 procent daalde.

Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in het rood op 24.664,89 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,8 procent.

De euro was 1,2339 dollar waard, tegen 1,2342 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 68,09 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 73,62 dollar per vat.