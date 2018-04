Ceva op 4 mei naar de beurs in Zürich

Gepubliceerd op | Views: 237

BAAR (AFN) - Logistiek bedrijf Ceva Logistics krijgt zeer waarschijnlijk op 4 mei een notering op de beurs in Zürich. De prijsrange voor het aandeel is gezet op 27,50 tot 52,50 Zwitserse frank, zo werd vrijdag bekend.

Er werd al enkele jaren gespeculeerd dat Ceva, het vroegere TNT Logistics, naar de beurs wil. Eerder werd gesproken over een mogelijke beursgang in Amsterdam of New York, maar Ceva gaf recent aan voor een Zwitserse notering te gaan. Containerrederij CMA-CGM heeft zich gemeld als potentieel strategisch aandeelhouder van Ceva en wil miljoenen franken investeren. Daarmee krijgt deze partij een belang van bijna 25 procent in Ceva.

TNT, dat later zelf werd gesplitst in PostNL en het door het Amerikaanse FedEx overgenomen TNT Express, verkocht zijn logistieke onderdeel in 2006 aan investeerder Apollo. Toen werd het Ceva Logistics. Het geld dat met de notering wordt opgehaald wil de onderneming gebruiken om sneller te groeien en mogelijk concurrenten over te nemen.

Ceva heeft wereldwijd ruim 56.000 werknemers op meer dan duizend locaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland. Vorig jaar zette het een omzet in de boeken van 7 miljard dollar.