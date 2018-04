Wereldhave blijft bij verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 1.418

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedbedrijf Wereldhave houdt vast aan zijn verwachtingen voor het hele jaar. De onderneming rekent daarbij op een direct resultaat in een bandbreedte van 3,30 tot 3,40 euro per aandeel. Dat blijkt uit een tussentijds handelsbericht.

Volgens Wereldhave gingen in de afgelopen periode de bruto huurinkomsten met 3 procent omlaag tot 55,4 miljoen euro, mede door desinvesteringen in Nederland en lagere inkomsten in Frankrijk. De bezettingsgraad in de winkelcentra van Wereldhave was stabiel op 95,5 procent.

In februari kondigde Wereldhave nog aan zijn dividendbeleid aan te passen waardoor de winstuitkering gaat dalen. Die stap is volgens het bedrijf noodzakelijk vanwege de steeds hogere investeringen die nodig zijn om winkelcentra te moderniseren. Het dividend zal dit jaar uitkomen op 2,52 euro per aandeel, tegen 3,08 euro in 2017.