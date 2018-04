Jobson weer kleiner in Wessanen

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse investeerder Charlie Jobson heeft zijn belang in Wessanen weer verkleind. Dat bleek vrijdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het kapitaalbelang en stemrecht van Jobson in Wessanen is nu 2,40 procent, van een eerdere 8,90 procent. Recent was dat nog 25,42 procent, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.