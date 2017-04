Wall Street opent hoger na cijferregen

Gepubliceerd op | Views: 183

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. Beleggers verwerken een grote stroom bedrijfsresultaten van onder meer eBay, Verizon Communications, Qualcomm en American Express.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent in de plus op 20.458 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2345 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 5892 punten.

Internetbedrijf eBay sloot het eerste kwartaal van het jaar af met een lagere winst op een stabiele omzet. Beleggers hadden duidelijk op meer gerekend en het aandeel eBay verloor 3,2 procent. Qualcomm ging juist 0,8 procent vooruit, nadat de resultaten van de chipproducent beter in de smaak vielen.

Verizon (min 2,1 procent) zette afgelopen kwartaal een vijfde minder winst in de boeken. Veel mobiele abonnees keerden de Amerikaanse telecomgigant de rug toe, waar juist werd gerekend op een aanwas van nieuwe klanten. Creditcardmaatschappij American Express zag haar omzet en winst dalen, maar presteerde wel beter dan verwacht en het aandeel klom 3,7 procent.