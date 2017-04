BMW profiteert van belang in kaartenmaker

Gepubliceerd op | Views: 273

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - BMW heeft zijn brutowinst in het eerste kwartaal met meer dan een kwart opgevoerd. De resultaten van de Beierse autobouwer werden onder meer gestuwd door een hogere waardering van zijn belang in kaarten- en navigatiesoftwaremaker HERE. Verder deed BMW goede zaken in China.

De winst voor belastingen kwam uit op circa 3 miljard euro, tegen bijna 2,4 miljard euro in de eerste drie maanden van vorig jaar. De groepsomzet dikte met meer dan 12 procent aan tot ruim 23 miljard euro. BMW wist daarbij een recordaantal van ruim een half miljoen wagens van zijn hoofdmerk te slijten. Dat waren er zo'n 5 procent meer dan een jaar terug.

Van de winststijging is circa 183 miljoen euro te danken aan de toegenomen waarde van de deelneming in HERE. Het belang in de in Eindhoven gevestigde concurrent van TomTom is meer waard geworden omdat recent nieuwe investeerders zijn ingestapt. Bij de voormalige navigatietak van Nokia wordt onder meer gewerkt aan technologie om auto's zelfstandig te laten rijden.