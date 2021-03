'Rhodium kostbaarste edelmetaal'

DEN HAAG - (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het edelmetaal rhodium, dat de auto-industrie gebruikt om uitstootgassen te filteren, is op dit moment het duurste edelmetaal. Dat schrijft de Franse krant Le Monde. Rhodium is volgens de krant nu vijftien keer meer in trek dan goud, en bijna tien keer duurder dan palladium, en ander soortgelijk metaal dat de autobranche gebruikt.

Autofabrikanten stoppen de edelmetalen in de katalysator, die ervoor zorgt dat schadelijke stoffen geneutraliseerd worden en veranderen in stikstof, koolstofdioxide en water. Door scherpere uitstootregels moeten automakers meer edelmetaal in de uitlaten van de auto's stoppen en mede daardoor zijn ze extra in trek. Het afgelopen jaar was er zelfs een tekort aan de gebruikte metalen platinum, palladium en rhodium. Dat heeft de prijzen flink opgedreven. Zo wordt rhodium volgens Le Monde nu voor 27.000 dollar per ounce (omgerekend bijna 23.000 euro) verhandeld.

De edelmetalen worden gewonnen in mijnen in Zuid-Afrika en Rusland, maar dat is een complex en dus kostbaar proces. Het geschatte volume is maar tussen de 20 en 25 ton per jaar, schrijft Le Monde. Kenners verwachten dat de komende tien jaar het gebruik van de metalen gemiddeld met 20 procent zal toenemen. Op de lange termijn kan de toenemende productie van en vraag naar elektrische auto's effect hebben op de vraag naar deze edelmetalen, omdat elektrische auto's de edelmetalen niet nodig hebben.