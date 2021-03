'Kritischer onderzoek naar Chinese beursgangen'

PEKING (ANP/RTR) - De Chinese beurstoezichthouder CSRC dringt er bij banken die een beursgang begeleiden op aan om kritischer onderzoek te doen naar ondernemingen die hun aandelen willen uitgeven. De toezichthouder zegt ook straffen te willen uitdelen aan banken die 'zieke' bedrijven naar de beurs willen brengen. Volgens de waakhond schort het aan gedegen controle bij beursgangen.

Yi Huiman, voorzitter van de CSRC, waarschuwde in een panelgesprek voor 'schadelijke geldstromen' vanuit het buitenland. Bedrijven kunnen met het inbrengen van geldstromen in andere landen profiteren van bijvoorbeeld voordeligere rentes. Volgens Yi moet China striktere controles uitvoeren op deze grote geldstromen, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor een "gezonde marktontwikkeling".

China heeft in navolging van de Verenigde Staten het beoordelingssysteem voor beursgangen aangepast, in de hoop dat de markt daarin een grotere rol gaat spelen. Dat heeft er sinds december voor gezorgd dat beurzen de controles op beursgangen hebben opgevoerd. Daardoor ziet een groeiend aantal bedrijven af van hun beursplannen. Volgens Yi is het registratiesysteem voor beursgangen geen vrijbrief voor lossere controles.

De voorzitter uit zijn zorgen op een moment dat de wereldwijde aandelenmarkt hevige schommelingen vertoont, mede als gevolg van de impact van de coronacrisis. Daarnaast is de Chinese regering de teugels op diverse fronten aan het aantrekken, waaronder rond beursgangen. Zo hield het al eerder op het laatste moment de beursgang tegen van Ant Financial, een dochteronderneming van Alibaba. Dat had waarschijnlijk te maken met kritische opmerkingen van Alibaba-oprichter Jack Ma over de Chinese regering.