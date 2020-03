Euronext-baas blij met shortselling-maatregelen

Gepubliceerd op | Views: 884 | Onderwerpen: Euronext

PARIJS (AFN) - Beursuitbater Euronext is blij met de ingrepen van verschillende marktwaakhonden in Europa om shortselling tijdelijk te verbieden gelet op de onrust die het nieuwe coronavirus op de markten teweeg brengt. Dat zei topman Stéphane Boujnah van het bedrijf dat onder meer de beurzen in Amsterdam, Parijs en Lissabon exploiteert in de Franse krant Le Figaro.

Boujnah noemde de recente ingreep van de Franse marktautoriteit AMF om shortselling, waarbij beleggers speculeren op koerdalingen, te verbieden uitstekend. Eerder ging ook in landen als Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje deze manier van handel in de ban. In Nederland is shortselling nog niet verboden. Wel is de meldingsplicht aangescherpt. Volgens Boujnah zouden Europese toezichthouders zo snel als mogelijk één lijn moeten trekken.

Euronext ziet in de virusuitbraak nog altijd geen reden de beurzen te sluiten. Volgens Boujnah functioneren de markten op het moment uitstekend. Juist als de beurzen gesloten worden, heeft dat catastrofale gevolgen, aldus de beurs-baas. Hij meent ook dat de grootste paniek op de markten is geweest, wijzend op de laatste relatief rustige handelsdagen deze week.