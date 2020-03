Van Rijn treedt tijdelijk terug uit raad van toezicht AFM

quote: Jetje1 schreef op 20 maart 2020 18:17:

Hele AFM beter opdoeken.

Leuke club voor oudgedienden meer niet

Hele AFM beter opdoeken.Leuke club voor oudgedienden meer niet

DE AFM is onmisbaar in financieel Nederland'; anders stijgt de fraude met 500% en is de belegger het slachtoffer.