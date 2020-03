EasyJet houdt meeste van zijn vliegtuigen aan de grond

Gepubliceerd op | Views: 275 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN) - De Britse prijsvechter easyJet houdt vanaf 24 maart de meeste van zijn vliegtuigen aan de grond vanwege het nieuwe coronavirus. Volgens de onderneming heeft het met het sluiten van verschillende landsgrenzen, reisbeperkingen en wijzigingen van het reisadvies binnen het gehele netwerk geen zin om te vliegen. Door de meerderheid van de vloot aan de grond te houden kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard.

Wel blijft easyJet reddingsvluchten uitvoeren om klanten terug te halen. De onderneming verwacht de meeste van zijn klanten maandag terug te hebben gehaald. De onderneming verwacht daarna een minimaal vluchtschema met essentiële diensten op sommige routes te kunnen behouden. Deze routes zijn voornamelijk naar, vanaf, en binnen het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat dan om maximaal 10 procent van de normale capaciteit van de prijsvechter gedurende deze tijd van het jaar.

EasyJet raadt passagiers met tickets aan deze om te boeken. Dat kan volgens de onderneming gratis. Voorlopig zal easyJet ook afzien van alle wijzigingskosten voor passagiers die hun vlucht naar een latere datum willen verplaatsen. Dit is nu mogelijk tot en met 28 februari 2021.

"Dit zijn ongekende tijden voor de luchtvaartindustrie", aldus easyJet-baas Johan Lundgren. "We weten hoe belangrijk het voor onze passagiers is om naar huis te gaan en blijven daarom reddingsvluchten uitvoeren om hen te repatriëren. Het aanzienlijk verminderen van ons vluchtschema is de juiste keuze nu veel landen hun burgers hebben geadviseerd niet te reizen."