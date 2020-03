Cao voor postbezorgers definitief, maar zonder steun van FNV

Gepubliceerd op | Views: 946 | Onderwerpen: CAO

DEN HAAG (AFN) - Postbezorgers van PostNL krijgen 6,5 procent meer loon. Dat staat in de nieuwe cao die sinds vrijdag definitief is. Leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP) en CNV stemden in met het eerder overeengekomen principeakkoord. Leden van FNV stemden niet in met het onderhandelingsresultaat.

De nieuwe cao geldt voor de ongeveer 20.000 postbezorgers van PostNL. De looptijd van de nieuwe cao is 24 maanden en loopt tot en met 30 september 2021. Het salaris van postbezorgers wordt in zes stappen verhoogd met in totaal 6,5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over onder andere bedrijfskleding.