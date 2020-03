BAM gooit Belgische bouwplaatsen dicht

Gepubliceerd op | Views: 1.971 | Onderwerpen: België

BUNNIK (AFN) - Bouwer BAM heeft in België al zijn bouwplaatsten dichtgegooid. Dat heeft de onderneming gedaan op last van de autoriteiten, zo werd vrijdag gemeld. Voor alle projecten zijn noodplannen opgesteld en de nodige maatregelen getroffen geïdentificeerd om de belangen van BAM en haar klanten te behartigen. Belgen moeten sinds woensdagmiddag zoveel mogelijk thuis blijven om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

BAM heeft in België meer dan honderd projecten in uitvoering. Voor de circa 1200 medewerkers op de bouwplaatsen worden maatregelen rond tijdelijke werkloosheid aangevraagd. Daarmee hebben zij recht op een WW-uitkering.

BAM blijft alle ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus volgen en zal waar nodig beslissingen en maatregelen nemen om het welzijn van zijn werknemers te waarborgen. Ook houdt het daarbij de belangen van zijn klanten in het oog.