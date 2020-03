IMF rekent op economische krimp in Italië

Alitalia al jaren failliet maar er zouden na div. fiasco's in het

verleden nog steeds kandidaten zijn om in dit kansloze en zieltogende

bedrijf te herinvesteren.....niet dus.

personeel heeft nooit meegewerkt aan welke poging tot reorganiseren

dan ook want: too big to fail.

dus nu na jaren van illegale staatssteun (laat de handhaving maar aan Brussel over) is het meer dan ooit crisis daar en gaan er weer enorme

bedragen naar toe en dat voor een kansloze missie.



triest van al die doden maar ook de economie is daar terminaal.

maar het IMF is nog niet zo ver dat ze willen toegeven dat er

Griekse oplossingen moeten komen en elk land zit nu zelf diep in de shit.



barre tijden.