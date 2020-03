Juweliersketen Tiffany boert goed in aanloop naar overname

Gepubliceerd op | Views: 211

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse juweliersketen Tiffany heeft het afgelopen kwartaal met meer omzet afgesloten dan een jaar eerder. Dat is goed nieuws voor het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) dat Tiffany later dit jaar inlijft. Verder is Tiffany vooral bezig om de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor zijn medewerkers, winkels en fabrieken te beperken.

Tiffany boerde in het vierde kwartaal met name goed met gouden sieraden, waar doorgaans een hoger prijskaartje aan hangt. Ook de combinatie van goud en diamanten vond gretig aftrek. Daarmee lag de gemiddelde prijs per juweel zo'n tiende hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De kwartaalopbrengsten liepen met 3 procent op tot 1,4 miljard dollar.

De sterkste verkopen zag Tiffany in Azië. Dat was het resultaat van onder meer de renovatie van de Tiffany-winkels in Shanghai, waar nu ook een cafe is gevestigd waar shoppers ontbijt kunnen halen. Dat initiatief is een knipoog naar de film 'Breakfast at Tiffany's' uit 1961 met Audrey Hepburn in de hoofdrol.

De juweliersketen deed geen vooruitzichten voor het lopende jaar uit de doeken vanwege de aanstaande overname door LVMH. Wel waarschuwde het concern dat de winkels in China sinds eind januari maar de helft van de normale tijd open waren vanwege de uitbraak van het longvirus.