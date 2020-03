'Hogere opening voor Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.750

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting hoger openen, waarmee zou worden voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. Het sentiment op Wall Street wordt nog steeds gesteund door maatregelen van overheden en centrale banken in de strijd tegen de coronacrisis. Ook de olieprijzen zitten verder in de lift.

De openingsindicatoren wijzen op winsten tot circa 4 procent. De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 1 procent hoger op 20.087,19 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2409,39 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,3 procent tot 7150,58 punten. Afgelopen week was een grillig beeld te zien op Wall Street, met grote koersschommelingen.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin riep het Congres op zo snel mogelijk in te stemmen met grootscheepse stimuleringsmaatregelen voor de economie. Het Witte Huis zou 1 biljoen dollar in de economie willen pompen, met financiële steun voor burgers en bedrijven.

Boeing

Boeing lijkt een flink hogere opening te krijgen na de afstraffing van eerder deze week door zorgen over de impact van het virus op de luchtvaartindustrie. De vliegtuigfabrikant zou zware ingrepen in de kosten overwegen om de crisis het hoofd te bieden. Boeing heeft al om miljardenhulp van de overheid gevraagd.

Ook voor luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines en United Airlines lijkt er herstel in het verschiet te liggen. Dat geldt ook voor casinobedrijven als MGM Resorts die eveneens flink lijden onder de virusuitbraak omdat casino's zoals in gokparadijs Las Vegas zijn gesloten.

Olieprijzen

De olieprijzen gaan opnieuw behoorlijk omhoog, na de stevige plussen op donderdag. President Donald Trump hintte in te willen grijpen in het olieconflict tussen Saudi-Arabië en Rusland. Oliefondsen als ExxonMobil en Chevron kunnen de winsten van een dag eerder waarschijnlijk verder uitbouwen.

Juweliersketen Tiffany, die wordt overgenomen door het Franse luxebedrijf LVMH, kwam met resultaten. Telecomconcern AT&T kondigde aan een aandeleninkoopprogramma van 4 miljard dollar te schrappen.

Altria

Tabaksfabrikant Altria, producent van Marlboro, maakte bekend dat topman Howard Willard is besmet met het coronavirus en met tijdelijk ziekteverlof is. De financieel directeur van Altria neemt zijn taken voorlopig waar. Het bedrijf heeft een fabriek in Virginia gesloten nadat een tweede medewerker besmet was geraakt.

Op macro-economisch gebied komen er nog cijfers over de verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten.