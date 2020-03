Bottelaar Tubes geeft obligaties uit op NPEX-beurs

Gepubliceerd op | Views: 116 | Onderwerpen: obligaties

HILVERSUM (AFN) - Creative Cloud Company, het bedrijf achter bottelaar Tubes, wil met het uitgeven van obligaties op de NPEX-beurs tot 2,5 miljoen euro groeikapitaal ophalen. Tubes bottelt alcoholische en non-alcoholische dranken in buisjes, bijvoorbeeld als relatiegeschenk of voor aan boord van vliegtuigen.

De obligaties hebben een looptijd van vijf jaar met een jaarlijkse rente van 9 procent. Met het opgehaalde groeikapitaal wil het bedrijf dat dranken in buisjes van gerecycled PET-materiaal en glas bottelt onder meer nieuwe productiefaciliteiten openen in de Verenigde Staten en in Frankrijk. Tubes wil het productievolume uitbreiden van 1,5 miljoen naar 5 miljoen eenheden.