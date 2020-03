KBC verlaagt advies Sligro vanwege impact corona

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Groothandelaar Sligro draait door de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen in Nederland en België dit jaar break-even of misschien maakt het bedrijf een kleine winst. Dat bleek uit een update van het bedrijf die voor de analisten van KBC Securities de reden is om hun advies te verlagen naar hold van accumulate. Ook brengen ze hun koersdoel omlaag naar 20 euro waar dat eerder 31 euro was.

De marktvorsers denken nog steeds dat Sligro veel mogelijkheid heeft om weer te gaan groeien als de horeca weer open mag, maar denkt dat veel investeerders het rustig aan doen. De adviesverlaging is dan ook vooral ingegeven door de grote onduidelijkheid over de duur van de maatregelen.

Het aandeel Sligro stond vrijdag rond 09.40 uur 3,9 procent lager op 12,30 euro