AEX wint bijna 4 procent, koerst af op weekwinst

Hopen en hopen stimuli .

De stijging nu is het keren van de schortselling en is maar tijdelijk .

Als de koersen nu een beetje stabiliseren is al prima .

De schorters zullen wel wat voorzichtiger zijn ( of het verbod veel helpt heb ik min twijfels )

Er is nog een lange weg te gaan

China boekt vooruitgang en zo gaan er nog landen volgen en uiteindelijk komt het virus denkt men rond de winter ( daar ) in Afrika .

Telkens is dat een onderbreking in de cirkel ;

Hopen op medicatie en een vaccin in het najaar .

Amerika gaan er nog taferelen naar boven komen en Engeland idem