Jefferies plakt koopadvies op Prosus

Gepubliceerd op | Views: 827

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Analisten bij Jefferies plakken nu een koopadvies op Prosus. Eerder stond het advies op hold. Volgens de kenners biedt Prosus, dat een groot belang in de Chinese internetreus Tencent heeft, beleggers de mogelijkheid om te profiteren van hogere vraag naar internetspelletjes in het coronatijdperk.

In de mondiale economie, die in de greep is van het nieuwe coronavirus, zal een bedrijfsmodel als dat van Tencent het "steeds beter doen", concluderen de marktvorsers. Tencent biedt naast internetspelletjes ook sociale media en mogelijkheden om online te shoppen. Een minpuntje bij Prosus blijft de activistische manier van zakendoen, aldus Jefferies.

Prosus sloot donderdag op 52,74 euro.