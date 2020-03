Toeristen kochten vorig jaar meer Delfts blauw

Gepubliceerd op | Views: 611

DELFT (AFN) - Delfts blauw-maker Royal Delft heeft vorig jaar meer porselein en kristal van Royal Leerdam verkocht. Het bedrijf kon dan ook op ruim een kwart meer omzet rekenen. Ook de vastgoedtak van het bedrijf droeg aan die groei bij. Royal Delft zette vorig jaar een winst in de boeken.

De omzet ging met 26 procent omhoog tot 7,8 miljoen euro, waarvan onder de streep 811.000 euro over bleef. In 2018 was er nog een verlies van 107.000 euro uit de voortgezette activiteiten. Door een eenmalige bate uit de verkoop van pannenmerk BK kwam er toen toch een winst van haast 5 miljoen euro in de boeken.

Door het coronavirus ligt de toeristische sector nagenoeg stil en dat denkt Royal Delft dit jaar te gaan voelen. Voor de vastgoedtak, ontstaan nadat het bedrijf besloot de opbrengst van de verkoop van BK te investeren, verwacht het bedrijf wel een goed resultaat. Daarnaast denkt de porseleinmaker vanaf de tweede jaarhelft te gaan profiteren van de eerder deze week aangekondigde verdere integratie tussen Royal Delft en Royal Leerdam Crystal.

Vanwege de al met al positieve vooruitzichten stelt Royal Delft voor een keuzedividend van 0,55 cent per aandeel uit te keren.