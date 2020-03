Duitse containerreus zet zich schrap voor impact pandemie

Gepubliceerd op | Views: 1.152 | Onderwerpen: Duitsland

HAMBURG (AFN) - De Duitse containervervoerder Hapag-Lloyd denkt dat de groei dit jaar geraakt wordt door impact van de coronapandemie. De rederij verwacht dat de vraag naar containervervoer zal dalen vanwege lagere economische activiteit. Voor de uiteindelijke schade houdt de containerreus nog een flinke slag om de arm.

Het begin van 2020 verliep "redelijk", aldus Hapag-Lloyd. Het herstel na de eerste golf van het coronavirus in Azië verloopt sneller dan gedacht. Daar weegt tegenop dat de verspreiding van de longziekte op andere continenten een "aanzienlijk" effect zal hebben. De onderneming schat nu in dat de financiële tegenwind vanwege de coronapandemie vooral de resultaten in de eerste helft van dit jaar zal raken. Het concern benadrukt dat de onzekerheid nog altijd heel hoog is omdat de duur van de pandemie moeilijk te voorspellen is.

Hapag-Lloyd raamt dat het bedrijfsresultaat (ebit) dit jaar tussen 500 miljoen euro en 1 miljard euro zal uitkomen. In het afgelopen jaar voerde de rederij zijn winst op met 360 procent tot 373 miljoen euro. De sterke prestatie had het concern te danken aan hogere volumes, hogere tarieven voor containervervoer en kostenbesparingen. Daarnaast bracht Hapag-Lloyd vorig jaar zijn schulden omlaag.