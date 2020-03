'Damrak probeert winst vast te houden'

quote: Jetje1 schreef op 20 maart 2020 09:34:

Verklaar je nader, de cijfers uit Italië zijn niet echt?



gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsda...

Verklaar je nader, de cijfers uit Italië zijn niet echt?

Cijfers zijn zelfs nog te laag, omdat doden deels geregistreerd worden. Men brengt ze s'nachts weg.Nee, u kreeg in Nederland geen of valse informatie. Wij kregen in het buitenland wel degelijk van China voortdurend waarschuwingen. Wel te laat, maar vanaf half Februari zeker. Alhoewel men in mijn woonland ook weigerde echte aktie te ondernemen.De Europese/westerse overheden hebben kortzichtig economische belangen gesteld boven het levensbelang van hun verouderde bevolking. Natuurlijk willen zij dat u China verwijt. Maar uw bestuurders ( GEEN ) leiders hebben u moedwillig aan het virus blootgesteld. Het is een bliksemafleider gebleken voor hun (economisch) falen en de terugval als gevolg. Dat komt ze goed uit.Bovendien een welkome oplossing voor het anders onoplosbare vergrijzings probleem.Inderdaad zullen de gevolgen in Europe veel erger zijn dan in China en Korea. China greep aanvankelijk te laat, maar dan toch hard in. Europese en zeker Nederlandse bestuurders kijken als bange konijnen in de koplamp van het aanstormende virus en maken u nu wijs dat groeps immuniteit de rede is on hun falen te verdoezelen. Vanuit het buitenland wordt hoofdschuddend gekeken naar wat bij u gebeurd. Uw verantwoordelijke minsters slaan niet voor niets op de vlucht. U laat het toe dat scholen open blijven. Volledige en direct lock-down en massa testen is het enige wat blijkt te werken en China en Korea deden dit en lieten dit ook weten.Vraag u af, waarom er veel minder doden zijn in Duitsland bijvoorbeeld.Alleen doortastende echte leiding, hard ingrijpen en goede organisatie kunnen het virus een halt toe roepen.De AEX gaat niet terug omhoog naar 600 maar gaat waarschijnlijk lager naar 250 en blijft de komende 2 jaar laag. De S&P loopt zelfs achter en kan 2000 laten zien.Wat er daarna gebeurd hangt af van de snelheid waarmee een vaccin gevonden wordt en vooral geproduceerd kan worden.De economische crisis is overigens geen gevolg van het virus, maar had het virus en de olie-oorlog alleen nodig als katalysator.Ik heb geen aandeel verkocht, want die gaan weer omhoog, en misschien straks in een V-move. Gewoon blijven zitten, indien u tenminste heeft belegd met geld dat u tijdelijk kon missen.