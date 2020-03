CBS merkt nog geen coronadip in consumentenvertrouwen

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - Het Nederlandse consumentenvertrouwen voor de maand maart vertoont een stabiel beeld, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt de graadmeter uit op hetzelfde niveau als in februari.

Ongeveer 85 procent van de respondenten van het consumentenonderzoek had al gereageerd op de enquête voordat de vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus vorige week donderdag van kracht werden. Waarschijnlijk komt het effect van deze maatregelen nog niet tot uiting in het gemeten consumentenvertrouwen van maart, aldus het statistiekbureau.

Met een niveau van min 2 ligt het consumentenvertrouwen in maart nog altijd boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, dat staat op een stand van min 5. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 met een score van 36 de hoogste stand ooit. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013, toen de graadmeter 41 punten onder nul stond.