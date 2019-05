Bayer onderuit na nederlaag over Roundup

als je de gebruiksvoorschriften volgt dan is het werken met Round-Up niet kankerverwekkend (dus niet tegen de wind in spuiten en ook niet het spul in een lekke bloemenspuit doen). Ondanks dat dit ook wetenschappelijk is vastgesteld, werkt het sentiment tegen. Veel mensen en vooral diegene die geen of weinig affiniteit hebben met bestrijdingsmiddelen zijn er bang voor. Dit blijkt ook uit jury-rechtspraak: het onderbuikgevoel is sterk.



Dit sentiment kan niet alleen leiden tot meer slecht uitvallende rechtspraken, maar het valt ook niet uit te sluiten dat overheden bezwijken voor electorale druk om Roundup en andere bestrijdingsmiddelen van Monsanto in de ban te doen. In mijn ogen zit er vooral wat dat betreft een behoorlijk risico aan deze 'discount'.