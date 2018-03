Vivendi verkoopt miljardenbelang in Ubisoft

Gepubliceerd op | Views: 273

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse mediabedrijf Vivendi heeft zijn belang van 27 procent in de Franse computerspelletjesmaker Ubisoft Entertainment voor ruim 2 miljard euro verkocht aan oprichtersfamilie Guillemot. Daarmee is definitief een einde gekomen aan speculaties dat Vivendi de onderneming achter bekende titels als Assassin's Creed, Far Cry en Rainbow Six zou willen inlijven.

Vivendi begon in 2015 met het opbouwen van het belang en overwoog vorig jaar naar verluidt nog een vijandig bod uit te brengen op Ubisoft. Vivendi-topman Vincent Bolloré staat erom bekend een agressieve tactiek te hanteren bij overnames. De plannen zouden evenwel tegen het zere been zijn geweest van de oprichtersfamilie.

Volgens Ubisoft werd een paar maanden terug duidelijk wie in deze strijd aan het langste eind ging trekken. Vivendi zou toen al hebben gezegd uit Ubisoft te willen stappen. Het betekent het tweede grote vertrek van Vivendi uit een gamesbedrijf. In 2016 werd al afscheid genomen van de laatste aandelen Acitvision, waarin Vivendi ooit zelfs meerderheidsaandeelhouder was.