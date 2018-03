Facebook verder omlaag op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 999

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gingen dinsdag licht omhoog, na de stevige koersverliezen een dag eerder. Het aandeel Facebook ging verder omlaag in de nasleep van het privacyschandaal. Wall Street staat verder in het teken van de beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdag naar verwachting een renteverhoging aankondigt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,4 procent hoger op 24.709 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2719 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 7355 punten.

Facebook verloor nog eens 2,5 procent na de tuimeling van 6,8 procent op maandag, de diepste koersval sinds 2014. Aanleiding was de onthulling dat privégegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers zijn gebruikt door Cambridge Analytica. Dat bedrijf creëerde zo persoonlijke profielen ten behoeve van campagneactiviteiten voor Trump. De Amerikaanse toezichthouder FTC zou onderzoek doen naar Facebook.

Oracle kelderde 9 procent. De leverancier van zakelijke software presenteerde maandag nabeurs teleurstellende cijfers. Het Amerikaanse bedrijf behaalde weliswaar meer inkomsten uit cloudsoftware, maar de groei bleef achter bij de verwachtingen. Verschillende zakenbanken kwamen met een verlaging van het beleggingsadvies voor Oracle.