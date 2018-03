Gepubliceerd op | Views: 917

WAALWIJK (AFN) - Autobedrijf Van Mossel Groep blijft zich roeren op de overnamemarkt. Het bedrijf staat op het punt om de personenwagenactiviteiten van Mercedes-Benzdealer ROGAM, die actief is in de regio in en om Rotterdam en Gouda, in te lijven. De deal ligt momenteel ter goedkeuring voor bij toezichthouder ACM. Een overnameprijs werd niet genoemd.

Door de overname voegt Van Mossel de merken Mercedes en Smart toe aan zijn merkenpallet. Dat bestaat momenteel uit dertien merken.

De medewerkers van de over te nemen activiteiten van ROGAM komen in dienst bij Van Mossel en blijven werkzaam op de huidige locaties. De twee bedrijfswagenvestigingen van ROGAM in Bergschenhoek en Dordrecht zijn geen onderdeel van de overname. Voor deze vestigingen blijft alles onveranderd.