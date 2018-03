Gepubliceerd op | Views: 919

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting licht hoger openen, na de stevige koersverliezen een dag eerder. Wall Street staat in het teken van de beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdag naar verwachting een renteverhoging aankondigt. Daarnaast verwerken de beurzen de nasleep van een privacyschandaal rond Facebook.

De Fed begint dinsdag aan de vergadering. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de toelichting van de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell op het rentebesluit. De centrale bank van de Verenigde Staten heeft tot nu toe aangegeven dit jaar drie keer de rente te willen verhogen. Sterke economische groei zou Powell er ook toe kunnen bewegen vier renteverhogingen door te voeren, is het vermoeden op de beursvloer.

Verder houdt de markt de politieke ontwikkelingen in Washington in de gaten. Naar verluidt gaat president Donald Trump komende vrijdag voor mogelijk 60 miljard dollar aan importheffingen op Chinese producten aankondigen. Het zou onder meer gaan om producten op het gebied van technologie en telecommunicatie van Chinese makelij.

Facebook

Facebook maakte maandag een tuimeling van 6,8 procent, de diepste koersval sinds 2014. Aanleiding was de onthulling dat privégegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers zijn gebruikt door Cambridge Analytica. Dat bedrijf creëerde zo persoonlijke profielen ten behoeve van campagneactiviteiten voor Trump. Beleggers vrezen dat de kwestie leidt tot strengere regels voor sociale media en techbedrijven in de VS.

Oracle levert bij opening naar verwachting fors in. De leverancier van zakelijke software presenteerde maandag nabeurs teleurstellende cijfers. Het Amerikaanse bedrijf behaalde weliswaar meer inkomsten uit cloudsoftware, maar de groei bleef achter bij de verwachtingen. Verschillende banken kwamen met een verlaging van het beleggingsadvies voor Oracle.

Blackberry

Techbedrijf BlackBerry stond in de voorbeurshandel in de belangstelling. De voormalig telefoonmaker gaat voor Microsoft de beveiliging van de Office-app voor bedrijven verzorgen.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 1,4 procent lager op 24.610,91 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent tot 2712,92 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,8 procent tot 7344,24 punten.