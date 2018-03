Gepubliceerd op | Views: 1.406

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen gingen dinsdag licht vooruit. De stemming bleef voorzichtig na de flinke koersverliezen een dag eerder en een forse daling van het Duitse beleggersvertrouwen. Daarnaast werd alvast uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 532,92 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 804,41 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen 0,2 en 0,1 procent.

De DAX in Frankfurt noteerde 0,2 procent hoger. Uit cijfers van onderzoeksinstituut ZEW bleek dat het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie in maart stevig is afgenomen ten opzichte van een maand eerder.

Grootste stijgers bij de hoofdfondsen in Amsterdam waren de verzekeraars Aegon, ASR en NN Group met winsten tot 1,4 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM profiteerde van een adviesverhoging door Kempen en stond ook in de kopgroep met een plus van ruim 1 procent.

Baggeraar

Kabel- en telecomconcern Altice sloot de rij in de AEX met een verlies van 2,5 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts Industries leverde 0,9 procent in na een adviesverlaging door Kempen.

In de MidKap ging baggeraar Boskalis aan kop met een plus van ruim 1 procent. Sterkste daler was bodemonderzoeker Fugro met een verlies van 0,7 procent.

Op de lokale markt kreeg AND er ruim 6 procent bij. Beleggers reageerden verheugd op het bericht dat de kaartenmaker het autonoom rijden in Nederland een impuls gaat geven. Het bedrijf is een proef gestart in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en V-Tron met zogeheten Talking Maps.

Bandenfabrikant

Funderingsspecialist Sif Holding was opnieuw een opvallende stijger met een plus van meer dan 4 procent. Het aandeel dikte een dag eerder al ruim 6 procent aan.

In Londen steeg Fenner meer dan 25 procent. De Franse bandenfabrikant Michelin (plus 0,6 procent) wil de Britse maker van versterkte polymeerproducten overnemen voor omgerekend 1,4 miljard euro om de mijnbouwsector beter te kunnen bedienen. Michelin wil het bedrijf na de overname van de Londense beurs halen.

De euro was 1,2312 dollar waard, tegen 1,2328 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 62,51 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer en werd verhandeld voor 66,66 dollar per vat.