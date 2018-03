Gepubliceerd op | Views: 221

KOPENHAGEN (AFN/RTR) - Jakob Strausholm vertrekt na zestien maanden als financieel directeur bij containervervoerder Maersk. De beslissing is het gevolg van een grote herstructurering in de manier van werken van het Deense bedrijf.

Volgens voorzitter Jim Hagemann Snabe is het vertrek van Strausholm nodig om de veranderingen binnen het bedrijf te versnellen. Maersk Tankers en de Braziliaanse containerdivisie Mercosul werden inmiddels al verkocht. Over de verkoop van Maersk Oil is inmiddels ook overeenstemming bereikt. Verder wordt gezocht naar een oplossing voor Maersk Drilling en Maersk Supply Service.

Naast financieel topman was Strausholm ook verantwoordelijke voor de strategie en transformatie van het bedrijf. Hij legt zijn taken neer per 31 maart. Maersk heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van Strausholm gaat overnemen.