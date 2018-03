Gepubliceerd op | Views: 830 | Onderwerpen: Duitsland

MANNHEIM (AFN) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in maart stevig afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut ZEW.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van 5,1, tegen 17,8 een maand eerder. Economen rekenden gemiddeld op een stand van 13,0. Het is de laagste stand voor de index sinds 2016.

Het sentiment staat onder druk door de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog vanwege de importheffingen op staal en aluminium door de Amerikaanse president Donald Trump. Ook heeft Trump gedreigd met heffingen op buitenlandse auto's waaronder wagens van Duitse makelij. Belangrijke handelspartners van de VS zoals China en de Europese Unie hebben met tegenmaatregelen gedreigd.