Gepubliceerd op | Views: 711

ROTTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Van Oord heeft in 2017 de resultaten verder zien dalen, met name door de moeilijke marktomstandigheden in de baggersector. Dat blijkt uit cijfers die het Rotterdamse bedrijf naar buiten heeft gebracht.

De omzet zakte naar ruim 1,5 miljard euro, van 1,7 miljard euro in 2016. De nettowinst bedroeg 78 miljoen euro, tegen 90 miljoen euro een jaar eerder. Volgens Van Oord lag de omzet uit de baggeractiviteiten (923 miljoen euro) vanuit historisch perspectief op een laag niveau. Het bedrijf stelt dat opdrachtgevers lang de tijd nemen voor het uitschrijven van opdrachten en dat de concurrentiedruk toeneemt. Veel landen gunnen hun baggerwerkzaamheden aan lokale spelers om de eigen economie te stimuleren.

Bij windprojecten op zee was de omzet vrijwel gelijk, terwijl bij de offshore olie- en gassector ondanks de lastige markt een omzetstijging was te zien. De orderportefeuille ging vorig jaar licht omhoog tot krap 3,4 miljard euro, van iets minder dan 3,3 miljard euro een jaar eerder.

Topman Pieter van Oord denkt dat met name de offshore windsector de komende jaren veel kansen biedt aan de onderneming.