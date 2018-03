Britse inflatie valt lager uit

Gepubliceerd op | Views: 326 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse inflatie is in februari gedaald naar 2,7 procent op jaarbasis, tegen 3 procent een maand eerder. Vooral lagere prijzen voor benzine en voedingsmiddelen zorgden er in doorsnee voor dat prijzen die consumenten voor hun producten betalen lager uitvielen.

De Britse centrale bank zei eerder al dat de inflatie dit jaar zal afnemen. De Bank of England (BoE) wees daarbij op het verminderde effect dat het Britse pond zal hebben op de prijzen. De munt is sinds medio 2016, toen de Britten er in meerderheid voor kozen uit de Europese Unie te stappen, fors in waarde gedaald ten opzichte van valuta's als de euro en de dollar.

Het verminderde effect van het goedkopere pond is goed nieuws voor consumenten. De oplopende prijzen namen een hap uit de koopkracht van de Britten. Kenners verwachten dat de BoE de rente vanaf mei in stappen zal opvoeren.

De Britse producentenprijzen stegen in februari op jaarbasis met 2,6 procent, tegen 2,7 procent een maand eerder.