Meer vraag naar uitzendkrachten

AMSTERDAM (AFN) - De vraag naar uitzendkrachten is de afgelopen weken opnieuw gegroeid. Uitzendkrachten draaiden in periode 2 (week 5-8) 5 procent meer uren dan een jaar eerder, aldus brancheorganisatie ABU. De omzet van uitzendbedrijven nam met 8 procent toe.

In de industrie was 9 procent meer werk voor tijdelijk personeel. Daarbij steeg de omzet met 14 procent. In de technische sector steeg de vraag naar uitzendkrachten met 8 procent, terwijl de omzet 11 procent hoger uitviel. In de administratieve sector namen de uitzenduren wederom af, dit keer met 3 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij daalde de omzet met 2 procent.

In de voorgaande weken was de ontwikkeling per sector goeddeels gelijk aan die van de afgelopen periode.