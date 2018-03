Weer meer overnames en fusies in Nederland

Gepubliceerd op | Views: 562 | Onderwerpen: Nederland

AMSTERDAM (AFN) - Het aantal fusies en overnames in Nederland is vorig jaar verder gestegen. In totaal waren er vorig jaar 714 transacties, berekende advies- en accountantsbureau KPMG. Dat is 11 procent meer dan in 2016. Ook in dat jaar groeide de activiteit op de markt voor overnames en fusies.

De totale som geld die met de samenvoegingen gepaard ging, daalde wel aanzienlijk. Zo waren alle transacties in 2016 nog 89 miljard euro waard, tegen 51 miljard euro vorig jaar. Dit verschil is toe te schrijven aan enkele grote deals in 2016, zoals de fusie tussen supermarktconcerns Ahold en Delhaize. Die bleven vorig jaar uit.

KPMG berekende dat er meer Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen komen dan andersom. Het verschil in die balans bedraagt 54 transacties. Bijna twee derde van alle buitenlandse kopers of fusiepartners komt uit de Europese Unie. Daarnaast komt 22 procent van de 'export' van bedrijven op het conto van Amerikaanse partijen.

Start-ups

Dat er meer Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen vallen, is volgens Danny Bosker van KPMG niet per definitie slecht. ,,Als je het bijvoorbeeld over de uitverkoop van de bv Nederland hebt, vind ik dat je daar genuanceerd naar moet kijken’’, zegt hij. ,,Het betekent ook dat we in Nederland in staat zijn start-ups te creëren die aantrekkelijk zijn voor buitenlandse overnames.''

Als trend door de jaren heen signaleert Bosker dat technologiebedrijven niet alleen voor branchegenoten een aantrekkelijke overnameprooi zijn, maar ook geliefd zijn in andere segmenten van de economie. Spelers uit de industrie kopen bijvoorbeeld technologiebedrijven die hen concurrentievoordelen kunnen bieden. Zo kocht Toyota Industries, vooral bekend van vorkheftrucks, het Brabantse Vanderlande met het oog op automatisering van distributiecentra.