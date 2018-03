Gepubliceerd op | Views: 530

CAPELLE A/D IJSSEL (AFN) - Kaartenmaker AND geeft het autonoom rijden in Nederland naar eigen zeggen een impuls. Het bedrijf is een proef gestart in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en V-Tron met zogeheten Talking Maps.

Tien inspectieauto’s van de provincie Noord-Brabant worden uitgerust met een camera om de provinciale weg in Noord-Brabant nauwkeurig te scannen. Daarmee wordt actuele informatie verzameld op een HD-kaart die weer actuele informatie bevat voor zelfrijdende auto's.

Ook wordt gekeken of inspectievoertuigen inderdaad als sensor kunnen dienen, hoe snel zij voldoende data verzamelen voor een goede kaart en of die kaart ook kan helpen bij het efficiënt beheren van de wegen. Mogelijk wordt de proef die twee jaar duurt op termijn uitgebreid. Financiële details over de overeenkomst werden niet bekendgemaakt.