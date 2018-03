Gepubliceerd op | Views: 648

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - De steenrijke Saudische prins Al-Waleed bin Talal wil een reorganisatie doorvoeren bij zijn investeringsbedrijf Kingdom Holding. Daarbij moeten lokale investeringen worden losgekoppeld van de overige bedrijfsactiviteiten.

Kingdom heeft momenteel 13 miljard dollar aan vermogen onder beheer. Volgens de prins zal het enige tijd duren alvorens de nieuwe structuur gerealiseerd zal zijn. Verder mikt hij in nieuwe investeringsronde op 3 miljard dollar, waarmee hij de slagkracht van zijn bedrijf wil vergroten. Kingdom is wereldwijd actief met beleggingen.

Al-Waleed bin Talal werd onlangs wekenlang vastgehouden in het luxe Ritz-Carlton hotel in Riyad, in verband met vermeende corruptiepraktijken. Ook andere prinsen en zakenlieden werden opgepakt. De prins benadrukte dat zaken inmiddels gewoon weer gaan zoals normaal.