Franse rechtszaak tegen UBS in belastingtwist

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse autoriteiten spannen een rechtszaak aan tegen de Zwitserse bank UBS, omdat die medeplichtig zou zijn geweest aan belastingontduiking.

Er loopt al lange tijd een onderzoek naar UBS vanwege verdenking van het helpen van klanten bij het ontduiken van belastingen in Frankrijk. De gesprekken over een schikking zijn echter stukgelopen en daarom wordt nu een rechtszaak aangespannen. UBS ontkent de aantijgingen en gaf aan zichzelf met hand en tand te zullen verdedigen in de rechtszaal.

In 2014 werd UBS door een Franse rechtbank al gedwongen een aanbetaling te doen van 1,1 miljard euro als voorschot op eventuele boetes in deze zaak. De boetes zouden kunnen oplopen tot 4,9 miljard euro.

Volgens schattingen van de Franse justitie hielp UBS een bedrag van circa 9,8 miljard euro aan tegoeden van Franse burgers te verbergen voor de belastingdienst. UBS zou daarbij op allerlei slinkse manieren hebben geprobeerd om te voorkomen dat de belastingontduiking aan het licht kwam.