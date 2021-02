'20 procent winkels moet sluiten als ze niet snel open kunnen'

De economie, de maatschappij en de cultuursector worden kapot gemaakt met deze maatregelen. Kunnen musea, theaters, orkesten, koren, theatergezelschappen, dierentuinen, pretparken, horeca, restaurants, hotels, kleine winkeliers, acupuncturisten etc.etc. straks nog bestaan als de maatregelen niet onmiddellijk worden opgeheven? De schade die wordt aangericht door de maatregelen is onvoorstelbaar groot. Neem daarbij dat er jaarlijks 19.000 doden zijn door roken en bijna net zoveel door obesitas, ziekten waar de regering nooit tegen is opgetreden, ,en je ziet het perverse van het regeringsbeleid. De Britse premier Winston Churchill zei tijdens de oorlog ‘Als we geen cultuur hebben, waar strijden we dan voor?’. En die cultuur is precies wat Rutte en De Jonge kapot maken, naast de levens van vele honderdduizenden scholieren en studenten.