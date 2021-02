Ondernemers: doe sectoren op zijn minst gedeeltelijk weer open

DEN HAAG (ANP) - De wegens de coronapandemie gesloten sectoren moeten zo snel mogelijk op zijn minst gedeeltelijk weer open, vinden ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. "We kunnen niet langer wachten, ondernemers gaan kapot. Als volledige heropening écht niet kan, doe dan in elk geval dit", is hun dringende oproep.

Samen met de betrokken branches hebben de organisaties een plan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Daarin staan mogelijkheden uiteengezet voor zo'n gedeeltelijke heropening van de gesloten sectoren.

Zo zouden winkels weer open moeten voor klanten op afspraak, met een maximum aantal personen per vierkante meter. Kappers en andere contactberoepen zouden als het aan de ondernemers ligt ook weer aan de slag moeten kunnen, als hiervoor specifieke voorschriften komen. Met soortgelijke maatregelen denken ze dat bijvoorbeeld ook terras- en restaurantbezoek weer mogelijk zouden zijn.

Wat kan er wel?

"Kijk naar wat wél kan, daar gaat het om", zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. "Wij hebben het idee dat er op 3 maart in ieder geval wel íets zou moeten kunnen." Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland benadrukt dat langer uitstellen eigenlijk niet kan. "De rek bij onze bedrijven is er volledig uit. We hebben steeds begrip gehad dat alles draaide om de volksgezondheid, en natuurlijk vinden we dat nog steeds belangrijk, maar het is niet of of. Je moet doen wat je kan om ook bedrijven in leven te houden."

Dit plan voor de korte termijn zien Thijssen en Vonhof als 'fase 1'. Fase 2 zou dan de inzet van de coronatestbewijzen betreffen om allerlei activiteiten eerder of op grotere schaal mogelijk te maken dan volgens de huidige routekaart van het kabinet zou kunnen. De organisaties drongen eerder deze week ook al aan op een plan waarbij gebruik wordt gemaakt van coronatestbewijzen, om zo versneld versoepelingen door te voeren. Tot concrete, uitgewerkte voorstellen van de overheid heeft dit nog niet geleid, stellen ze.