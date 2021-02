Winkeliers en horecabranche boos na uitlatingen De Jonge

Natuurlijk is het moeilijk om goede beslissingen te nemen, wat de regering ook doet, ze doen het voor sommigen toch niet goed.

Ieder kijkt met z`n eigen belangen naar de verschillende maatregelen. Gooi honderd paar ongewassen sokken op een hoop en ieder zal er toch z`n eigen weer terugpakken. Ik denk dat het verstandig is om nog even vol te houden, na de komende, voor velen een vakantie week op een camping/park maar zeker ook na de verkiezingen in maart is de kans heel erg groot dat het aantal besmettingen en de r-waarde weer fors gaat oplopen. Laat de 1.5 meter dan nu nog steeds iets helpen, net als de mondkapjesplicht en de avondklok, het is niet anders, we moeten het nog even vol zien te houden.