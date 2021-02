KLM wil 'toonaangevende touroperator' worden

Volgens mij zou het beter zijn om te proberen de beste & de vernieuwer te worden in de core business. AF: Leer glimlachen en niet zo vaak 'non' te verkopen. En hou die vliegtuigen schoon. Of zorg in ieder geval dat ze er vanbinnen schoon uitzien. (OK: Alitalia is nog een stukje erger wat betreft dit alles.) KLM: Je vraagt om iets vegan en krijgt (ondanks tijdens het booken gepast voedsel gevraagd te hebben) te horen dat kaas (met dierlijk stremsel - geeneens vegetarisch) of borrelnootjes die melk bevatten toch vegan zijn. (Bij Delta kreeg ik zalm ... 'this isn't meat, sir!' ... en 'something to drink? That'll be $ ...' ... ook deden de TV schermpjes en de interne verlichting het niet ... dat was een leuke 18 1/2 uur ... heel SkyTeam, een enkele uitzondering zoals Garuda of MEA waar je een pint Gin-tonic + refills krijgt als je om een glaasje vraagt daargelaten: Knudde.) Ik krijg soms het gevoel bij deze maatschappijen dat ik blij mag zijn aan boord te komen. En duur! En dan vlieg je Qatar ... echt een hele andere ervaring. Of je nu economy, business of first vliegt, allemaal prima! AF-KLM steekt zelfs binnen SkyTeam - inclusief 'we've lost your luggage' / 'you've missed your connection' Aeroflot - ongunstig af ... in mijn ervaring. En we hebben in Europa toch Airbus & universiteiten zoals de TU Delft ... word, in samenwerking, een vernieuwer. Wacht niet altijd op de VS ... Of word de enige expert in 1 of 2 onderdelen - zoals 'animals' zoals iemand anders schreef. Nee, we gaan package deals verkopen want dat doet nog niemand ...