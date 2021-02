Belgische justitie onderzoekt grote witwaszaak Degroof Petercam

Luxemburg had 1998 nog steeds bankgeheim, het geld overboeken naar Brussel was niet de beste zet. De oude Heer had het geld ook niet voor niets in Zwitserland/Luxemburg gestald denk ik. Zoveel geld hebben en de kinderen geen goede opleiding geven is ook een kunst.

De alarmbellen gingen in 2015 af bij de Bank!!! Het stond er toch al 20 jaar!

Onderzoek start 6 jaar laten!

Die man is reeds 7 jaar dood, het geld/transacties naar Zwitserland stamt eventueel uit 70-90er jaren, veel geluk met zoeken.