Meer winst voor vastgoedfonds NEPI Rockcastle

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Vastgoedfonds NEPI Rockcastle heeft zijn winst afgelopen jaar opgevoerd. Het bedrijf, dat zich vooral op winkelruimte in Oost-Europa richt, opende nieuwe winkelcentra en zag zijn huurinkomsten eveneens stevig toenemen, ondanks dat de markt naar eigen zeggen "competitief" was.

Er kwam bijna 16 procent meer huur binnen, tot een totaal van een kleine 401 miljoen euro. Het in Amsterdam en Johannesburg genoteerde bedrijf zette daarbij een zogeheten EPRA-resultaat in de boeken van 330,6 miljoen euro. Dat ruim 7 procent meer dan een jaar eerder. De uitkeerbare winst per aandeel ging met bijna 7 procent omhoog tot 56,33 euro.

Topman Alex Morar benadrukt dat hij blijft vertrouwen op het vermogen van NEPI om te profiteren van aantrekkelijke kansen in zijn markten. De uitkeerbare winst per aandeel zal in 2020 naar verwachting ongeveer 6 procent hoger uitvallen dan vorig jaar. Deze leidraad is gebaseerd op de veronderstellingen dat acquisities volgens plan worden afgerond en ontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd zoals gepland. Ook gaat NEPI hierbij uit van een stabiele macro-economische omgeving en het uitblijven van grote bedrijfsfaillissementen bij bijvoorbeeld huurders.